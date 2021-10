Squid Game: su Amazon arrivano i costumi di Halloween ispirati alla serie coreana

É evidente, il successo di Squid Game ha superato ogni più rosea aspettativa. Così come spesso succede in questi casi, molte delle cose viste nello show sono divenute virali in pochissimo tempo sul web e visto che Halloween si avvicina, cosa ne dite di un costume ispirato alla serie coreana?

Le tute verdi, indossate dai giocatori negli infantili giochi mortali, sono sicuramente uno degli elementi più distintivi di Squid Game, così come i particolari indumenti indossati dalle misteriose guardie, abbigliate con tute rosse e inquietanti maschere da scherma, ognuna con un diverso simbolo (triangolo, quadrato, cerchio) che esprime un differente grado di potere.

Sul web sono quindi in pochissimo divenuti disponibili i costumi ispirati alla serie con dozzine di opzioni differenti già disponibili. Per esempio, è possibile acquistare le tute dei giocatori per poco meno di 30 dollari e si può addirittura scegliere il numero da indossare sulla felpa, il quale in Squid Game ci aiuta a distinguere ciascun personaggio. Il costume delle spietate guardie rosse è invece acquistabile per poco più di 50 dollari.

Jeff Bezos dopo essersi complimentato con Netflix per il successo di Squid Game, ha subito lanciato su Amazon molteplici set ispirati alla serie: scegliendo il numero 067 è possibile acquistare la tuta di Kang Sae-byeok, con il numero 001 quello di Oh Il-nam, con il numero 218 quello di Cho Sang-woo, con il nuemro 240 quello di Ji-yeong e naturalmente con il numero 456 quello di Seong Gi-hun.

Se poi volete optare per qualcosa di differente, potete acquistare un costume ispirato all'inquietante bambola vista nel primo episodio di Squid Game. Insomma, ce n'è per tutti i gusti!