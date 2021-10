Squid Game: arrivano nuove foto del dietro le quinte!

Squid Game è inarrestabile. Oltre 142 milioni di spettatori hanno guardato la serie Netflix nei suoi primi 28 giorni sulla piattaforma, e i numeri sembrano destinati a crescere. Il violento show creato da Hwang Dong-hyuk ha destato l'interesse di mezzo mondo, e proprio oggi Netflix Geeked ha pubblicato delle foto dietro le quinte per i più curiosi.

In questi scatti possiamo vedere il lato più leggero delle menti creative dietro la serie mentre lavorano sul set e danno vita alla storia oscura che ha conquistato la piattaforma streaming. Sarà strano per molti vedere alcuni degli attori sorridere, considerando che nella storia che racconta di personaggi che si trovano in una situazione di vita o di morte, non succede spesso.

I fan si chiedono ovviamente se ci sarà una seconda stagione di Squid Game, ma il suo creatore per il momento non dà conferme né smentisce, ammettendo semplicemente che solo l'idea di mettersi al lavoro su un'altra season è stancante per lui. Intanto, dunque, non possiamo far altro che goderci le inaspettate foto del dietro le quinte, che troverete in fondo all'articolo.

Con l'arrivo imminente di Halloween, molti saranno coloro che guarderanno la serie, e la previsione è che i numeri aumentino ancora, fino a toccare vette mai raggiunte da nessun prodotto della piattaforma streaming.