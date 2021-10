Squid Game, l'attrice di Ji Yeong diventa la bambola di Un due tre, stella! per Halloween

Squid Game si preannuncia come uno dei grandi tormentoni di questo imminente Halloween 2021: lo show Netflix si presta perfettamente a travestimenti e costumi di ogni tipo, tra giocatori, carcerieri, Front Man e tanto altro ancora. La cosa coinvolge ovviamente non solo i semplici fan, ma anche i diretti interessati.

Mentre gli psicologi raccomandano di non far vedere Squid Game ai bambini, ad esempio, su Instagram è apparsa una foto che ritrae una delle protagoniste della nota serie coreana in abiti che i fan che hanno seguito le vicende di Seong Gi-Hun e soci non mancheranno di riconoscere immediatamente.

L'attrice in questione è Yoo-Mi Lee, vista in alcuni episodi della serie nei panni di Ji Yeong, la giocatrice che riesce per prima a far breccia nel cuore della solitamente gelida Kang Sae-byeok: la nostra non si è però limitata a indossare nuovamente il suo costume, optando invece per quello della terrificante bambola di Un due tre, Stella! vista nel primo episodio della serie (quella, per intenderci, responsabile dell'eliminazione dei concorrenti beccati a muoversi fuori tempo massimo).

Non possiamo, a questo punto, che consigliare a chiunque dovesse incontrare Yoo-Mi Lee di immobilizzarsi immediatamente qualora l'attrice dovesse volgere lo sguardo in sua direzione: la prudenza, si sa, non è mai troppa! Bambola a parte, comunque, in questi giorni i costumi di Halloween di Squid Game stanno letteralmente impazzando in rete.