Squid Game, l'autore sul reality ispirato alla serie: 'Spero porti avanti la mia visione'

All'indomani del trionfo di Squid Game agli Emmy (ai danni anche di serie che molti davano per favorite, come Better Call Saul), l'attenzione sullo show Netflix si è prepotentemente intensificata, riaccendendo i riflettori non solo sulla seconda stagione in arrivo, ma anche sul reality show ispirato alla serie coreana.

Fu la stessa Netflix ad annunciare il reality show di Squid Game qualche tempo fa, sull'onda dell'enorme successo della serie: a parlarne, ora, è stato proprio il creatore dello show con Jung Ho-yeon, dicendosi fiducioso nel fatto che anche prodotti derivativi come questo possano mantenere intatto lo spirito della serie madre.

"Sì, sono al corrente del reality show. In effetti ho incontrato i creatori proprio ieri, mi hanno fatto un sacco di domande. Ciò che mi auguro e che intendano portare avanti la mia visione e gli intenti della serie, almeno per quanto sarà possibile con questo show" sono state le parole di Hwang Dong-hyuk.

L'autore della serie Netflix è comunque consapevole che, con un prodotto del genere, parte della serietà del messaggio della serie andrà inevitabilmente persa: "Penso che prendersi troppo sul serio non sia mai la via migliore quando si tratta di intrattenimento". Qui, intanto, trovate la nostra recensione della prima stagione di Squid Game.