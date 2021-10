Squid Game avrà una seconda stagione? Hwang Dong-hyuk non ne è ancora certo

Sebbene Hwang Dong-hyuk abbia già le idee chiare su Squid Game 2, il regista non è ancora certo che Netflix decida di rinnovare la serie del momento per una nuova stagione. A suo avviso infatti, il finale di Squid Game è già perfetto così come è.

"È vero che la prima stagione si è conclusa in modo alquanto ambiguo, ma in realtà ho pensato che questa potesse essere una buona chiusura per l'intera storia", ha detto Hwang a THR.

"La prima stagione si conclude con Gi-hun che torna indietro e non sale sull'aereo per gli Stati Uniti. E questo per me ha un significato ben preciso, non bisogna farsi trascinare dal flusso competitivo della società. Bisogna scoprire chi ha creato l'intero sistema e se ci sono possibilità per poterlo abbattere. Quindi non si tratta necessariamente del solo Gi-hun che torna indietro per vendicarsi. Potrebbe effettivamente essere interpretato come lui che fa qualcosa per comprendere cosa sta accadendo nel nostro sistema in modo più ampio, al di là del solo gioco. Quindi ho pensato che potesse essere un buon modo semplice, ma ambiguo, per concludere la storia per Gi-hun".

Hwang ha continuato sottolineando che la prima stagione di Squid Game è stata per lui un'impresa davvero enorme e pertanto non vi ha lavorato con la speranza di poterle dare un seguito: "Ho lavorato tanto a questo progetto senza pensare alla seconda stagione mente lo facevo. Ora ci sono tante persone in giro per il mondo che parlano del modo in cui potrebbe continuare. Potrei effettivamente raccogliere idee dai fan di tutto il mondo per creare la prossima stagione. Non devo vivere il loro interesse solo con paura e senso di oppressione, potrebbero essere davvero la mia fonte di ispirazione".

Beh, voi cosa ne pensate? Squid Game avrà una seconda stagione?