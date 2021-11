Squid Game battuta da Big Mouth: la serie coreana perde la testa della classifica Netflix

Dopo settimane di dominio incontrastato per Squid Game, lo show coreano è stato costretto a lasciare il suo posto in cima lista delle serie tv Netflix più viste. Big Mouth infatti, con la sua quinta stagione, è stato lo show maggiormente visualizzato sulla piattaforma streaming negli ultimi 7 giorni.

Insomma, sebbene il successo di Squid Game non accenni a scomparire, il popolare k-drama ha dovuto cedere il passo alla serie animata americana per adulti creata da Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin e Jennifer Flackett che esplora il difficile mondo della pubertà e dei primi approcci con la sfera sessuale.

Nella classifica delle serie tv più viste, lo show coreano ideato da Hwang Dong-hyuk è stato anche superato dal thriller psicologico You con protagonista Penn Badgley. C'era da aspettarselo che a 2 mesi dal suo rilascio, il numero di visualizzazioni complessive per Squid Game sarebbe man mano diminuito, ma non per questo il clamore intorno a questa produzione va scomparendo.

Addirittura Squid Game è stata sfruttata per realizzare una truffa multimiolionaria. Sfruttando la notorietà della serie Netflix infatti, è stata creata una criptovaluta il cui valore è pesantemente crollato in poche ore, facendo intascare moltissimo denaro ai disonesti imbroglioni.

