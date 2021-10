Squid Game commentata da Paolo Bonolis: la parodia della serie Netflix impazza sul web

Diventare oggetto di una parodia è da sempre un segnale del successo di uno show, e anche se Squid Game non sfonda negli USA, la serie coreana targata Netflix qui in Italia è già un fenomeno di costume. Sul web, infatti, è divenuto virale un video in cui la serie è commentata da uno dei volti più noti della nostra tv, ovvero Paolo Bonolis.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, la creatività di un utente ha portato a sovrapporre alle immagini della serie Netflix la voce del conduttore di Ciao Darwin. L'accompagnamento a uno dei giochi dello show di Canale 5 ben si adatta anche a commentare le sfide all'ultimo sangue dei concorrenti di Squid Game, con tanto di frasi come "Oddio che botto" o "Questa è morta, è morta" che in questo contesto assumono tutto un altro significato.

Nei giorni scorsi, a conferma del successo planetario della serie sudcoreana, anche la wrestler Sasha Banks ha affermato di voler partecipare a un format ispirato a Squid Game. L'annuncio di una nuova stagione non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere soltanto una questione di tempo. Secondo Netflix, infatti, Squid Game prevede di guadagnare quasi un miliardo di dollari da quella che con ogni probabilità è destinata a diventare la serie più vista di sempre.