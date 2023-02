Squid Game, i concorrenti del reality show ispirato alla serie: 'Crudele e cattivo'

Il successo di Squid Game ha portato Netflix a voler sfruttare la cosa, proponendo prodotti che potessero ispirarsi alla serie tv. Tra questi c'è anche la creazione di un reality show, ovviamente non mortale come l'originale, che sembra abbia portato a reazioni contrastanti tra i concorrenti.

Se nella serie persone sfortunate e piene di debiti puntavano a guadagnare soldi per poter ricominciare, in questo caso come movente sembra esserci il divertimento e, ovviamente, la possibilità di guadagnare un pò vincendo questo nuovo reality show realizzato da Netflix. Nonostante l'idea all'inizio fosse sembrata originale, durante la produzione pare che il progetto abbia avuto diversi problemi a causa di un pò di dramma che attualmente si sta consumando dietro le quinte.

Mentre la seconda stagione di Squid Game è stata confermata, non sembra che l'esperienza stia rendendo particolarmente felici coloro che hanno deciso di partecipare al reality show organizzato dalla piattaforma streaming. Diversi concorrenti, che hanno mantenuto l'anonimato, hanno parlato di come il gioco sembrasse truccato e di come l'ambiente di lavoro fosse pessimo. "È stata la cosa più crudele e più cattiva che mi sia mai successa. Era come se stessimo facendo una corsa di cavalli e loro ci trattassero come tali" ha detto uno di loro.

Il successo della serie, all'epoca dell'uscita nel 2021, fu fulminante. L'idea di realizzare un gioco reale però sembra essere un pò sfuggita di mano a Netflix. Alcuni partecipanti del reality show ispirato a Squid Game sono stati ricoverati per alcuni casi di ipotermia verificati durante il gioco. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!