Squid Game conquista anche il Natale: l'ugly sweater dello show Netflix sta andando a ruba

Squid Game è ormai un fenomeno globale, e che piaccia o meno, la serie Netflix fin dalla sua uscita sta facendo parlare di sé. E adesso sembra che dominerà la scena anche nel periodo di Natale, considerati quanti Ugly Sweater a tema sono già stati venduti.

Ho, ho, ho, questa è la stagione... Dei maglioni di Natale di Squid Game.

Tralasciando il fatto che siamo ancora in pieno clima Halloween, e per molti di Natale non si può parlare prima della passata mezzanotte del 31 ottobre, il mercato non si ferma mai, e anche in questo caso ci si porta avanti.

È per questo che sul sito di Merchoid sono già disponibili gli Ugly Sweater di Squid Game, e anzi, quasi non lo sono più perché stanno andando a ruba!

Acquistabile al prezzo di 54.99 dollari e disponibili in taglie dalla XS alla XXXL sia per uomini che per donne, quello che vedete anche nella gallery calce alla notizia è il primo design ufficiale su licenza per i maglioni ispirati alla serie, e per quanto letale sia il gioco nello show, l'ugly sweater a tema sembra piuttosto "festivo".

Intanto Squid Game ha superato i 142 milioni di spettatori, e sono già state programmati e lanciati numerosi gadget e iniziative a tema, come la wave di Funko Pop di annunciata appena qualche giorno fa.

E voi, avete visto la serie Netflix? Che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.