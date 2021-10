Squid Game conquista TikTok: guarda il filtro che sta facendo impazzire gli utenti

Squid Game non è solamente la serie di maggior successo attualmente in streaming o quella che ha infranto ogni record sulla piattaforma Netflix, ma è anche divenuto rapidamente un fenomeno virale comprovato sui diversi social network. L'ultimo esempio di questo successo incredibile lo hanno sperimentato i giovanissimi utenti di TikTok.

Un particolarissimo filtro presente su TikTok è infatti in grado di replicare il gioco Red Light, Green Light che vediamo rappresentato nello show Netflix. Il filtro chiamato Dare to Move mette il volto dell'utente all'interno delle tipiche divise verdi dei giocatori dello show e quando questi muovono la loro bocca avanzano avanti. Invece della bambina inquietante della serie, un bambino decisamente spaventoso è quello che cercherà di prendervi appena vi muoverete. Fortunatamente, non morirete in caso di sconfitta a questo gioco, come invece accade nella serie.

Non si tratta della prima volta che TikTok sfrutta il fenomeno commerciale di Squid Game per un suo particolare gioco o filtro a disposizione degli utenti. In calce alla news, sul link della fonte indicata, potete leggere tutte le reazioni divertenti degli utenti al filtro Dare to Move.

Nell'attesa di un annuncio di una seconda stagione di Squid Game, sono arrivate le magnifiche Funko Pop da collezione di Squid Game dedicate sia ai personaggi che interpretano i giocatori nello show Netflix sia alle peculiari e temibili guardie carcerarie vestite di rosso.

Lo show coreano di Netflix, Squid Game, è rapidamente diventato un successo globale per il colosso dello streaming: superando ogni record precedente, Squid Game ha raggiunto 142 milioni di visualizzazioni. Se anche voi avete divorato la serie e siete in cerca di show simili per le vostre serate sul divano con i popcorn, ecco 10 show consigliati a chi ha amato Squid Game.