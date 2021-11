Squid Game: cosa significano i simboli sulle maschere dei soldati?

Non accenna ad alcuna flessione il successo di Squid Game, serie evento dalla Sud-Corea che su Netflix sta infrangendo qualunque record di riproduzioni. Molte le teorie formulate dalla fanbase nel corso delle settimane, ma per quanto riguarda le maschere delle guardie la verità è molto lontana e ben più interessante.

Vi abbiamo già parlato delle molte teorie e indizi, partorite e notati dai fan più accaniti della serie. Sul primo fronte, per esempio, l'inquietante teoria sul reclutatore di Squid Game, mentre per quanto riguarda i secondi la fanbase si è data a caccia di tutti i segnali che avrebbero potuto rivelare, con largo anticipo, l'identità del creatore dei giochi, vale a dire il clamoroso twist ending di Squid Game. Alcuni si sono dimostrati azzeccati, ma molte teorie sono state confutate dagli autori della serie.

In particolare, quella girata di bocca in bocca che sosteneva che i simboli sulle maschere delle guardie corrispondessero a tre dei tasti sul controller della PlayStation, visto che sempre di giochi si sta parlando e considerata l'ossessione del mondo orientale per le console: triangolo, cerchio, quadrato e la x come bonus, a rappresentare i giocatori morti. Niente di più lontano dal vero.

In una recente intervista a Netflix Korea, il creatore Hwang Dong-hyuk, insieme con la costumista, hanno spiegato la loro scelta, mirata a far sembrare le guardie come tante formiche industriose di una colonia: "All’inizio volevamo un outfit da scout ma rivelava troppo le figure maschili. L’opzione migliore per mantenerli anonimi era una tuta. E proprio le formiche in una colonia, i dipendenti hanno ruoli assegnati, che sono indicati dai segni sulle loro maschere. I cerchi sono lavoratori, i triangoli rappresentano i soldati armati, mentre i quadrati sono per i dirigenti".

Fin qui, nulla di nuovo: già nella serie veniva spiegato come a ogni ruolo corrispondesse un simbolo e si poteva anche intuire una certa gerarchia. Qualcosa di simile - per i pochi che hanno avuto la fortuna di leggerlo - al Flatlandia di Edwin Abbott, distopia a due dimensioni nella quale la gerarchia degli abitanti (figure geometriche) era determinata dal numero crescente di lati: i triangoli erano soldati, i quadrati gli studiosi e i cerchi controllavano gli organi di potere.

In quest'ultimo dettaglio però, la serie differisce, ponendo i cerchi alla base della catena alimentare. Il che potrebbe dipendere, però, dalla diversa interpretazione nel numero di lati della figura geometrica: dal punto di vista teorico, il cerchio ne ha infiniti; ma da quello visivo, apparentemente non ne ha nessuno. Tuttavia, l'unica certezza (confermata) è che i simboli rappresentano alcune lettere dell’alfabeto coreano. Il cerchio è la “O”, il triangolo è una parte della “J” e infine il quadrato è l’equivalente della lettera “M”. Messe insieme fanno le iniziali del gioco del calamaro: Ojingeo Geim. Avete visto la serie? E avete notato le differenze con Alice in Borderland, altro grande "battle royale" recente? Ditecelo nei commenti!