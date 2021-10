Squid Game, cosa ci ha svelato il finale di stagione e come potrebbe continuare

Squid Game potrà essere nominato agli Emmy 2022. La serie coreana targata Netflix è il fenomeno del momento. Molti si chiedono se ci sarà Squid Game 2, e mentre cercano una risposta a questa domanda provano a chiedersi cosa potrebbe accadere nel prossimo capitolo. Per farlo bisogna però prima ricapitolare il finale.

Come ricorderete, nell'atto conclusivo della serie, dopo aver visto morire 455 persone a causa del gioco, si arriva allo scontro tra i due vecchi amici d'infanzia: Seong Gi-hun, il giocatore n. 456, e Cho Sang-woo, il giocatore n. 218. Sono loro, infatti, a contendersi la vittoria. A uscire trionfante, suo malgrado, è Gi-hun. L'uomo, infatti, poco prima di toccare la testa del calamaro e dunque vincere, aveva proposto all'amico di lasciar perdere e rinunciare al premio: non voleva che Sang-woo venisse ucciso dagli organizzatori per aver perso. In tutta risposta quest'ultimo si toglie la vita, regalando la vittoria al compagno.

Passato del tempo, Gi-hun, che ha mantenuto la sua umanità fino alla fine e dopo il gioco, e decide di non toccare i soldi. La sua vita non è migliorata e non ha ancora il rapporto che vorrebbe con la figlia. L'uomo viene raggiunto da Oh Il-nam, il primo giocatore dello Squid Game nonché mente dietro al gioco. Questi gli rivela di aver creato tutto quello semplicemente per noia, e gli domanda perché non ha usato i soldi vinti e se si fida ancora degli altri dopo ciò che ha vissuto. Oh Il-nam morirà poi davanti ai suoi occhi. Gi-hun decide di andare dalla figlia a LA, ma quando si rende conto che i giochi continueranno sente di dover intervenire: chiama e minaccia telefonicamente gli uomini mascherati.

Un finale che lascia sicuramente un'apertura in vista di una eventuale stagione 2. Proprio nel corso di questa sono diverse le cose che potrebbero succedere. Infatti gli eventi traumatici dell'ultimo episodio potrebbero portare il personaggio di Gi-hun ad agire, infiltrandosi nell'organizzazione per sabotarla dall'interno!

Ma ci sono anche altre strade che l'uomo potrebbe percorrere, come quella della semplice denuncia alla polizia. Che, bisogna dirlo, sembra più improbabile in quanto renderebbe l'azione un po' piatta. In ogni caso la speranza è che nel gran finale ci sia un ricongiungimento con la figlia.