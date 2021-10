Squid Game, cosa vedremo nella stagione 2? Risponde il regista della serie Netflix

Tutti ormai da giorni si domandano se Squid Game avrà una seconda stagione e a quanto pare, sebbene non sia ancora arrivata la conferma dai piani alti di Netflix, il regista della serie coreana Hwang Dong-hyuk ha già le idee piuttosto chiare su quella che potrebbe essere la storia da raccontare.

Nel corso di una recente intervista ha infatti rivelato che i nuovi episodi potrebbero dedicare grande spazio al giocatore 001, l'anziano Oh Ill-nam (interpretato da Oh Yeong-su). Sin dal primo episodio questo sembra essere un uomo indifeso e con una grave patologia che sta per ucciderlo, ma man mano che prosegue il racconto, scopriamo che altri non è che la mente dietro il folle gioco mortale.

Nonostante Ill-nam sia morto alla fine della prima stagione, Dong-hyuk ha detto che il personaggio sarà ulteriormente esplorato nella seconda stagione e che probabilmente, attraverso una serie di flashback, scopriremo come un uomo venuto dal niente sia riuscito ad ottenere un enorme successo diventando un pezzo grosso del settore finanziario.

"Il modo in cui ripensa ai momenti felici del suo passato ci fa capire che ha perso molte cose, tra cui la sua famiglia e la sua umanità a scapito del successo. Se ci sarà una seconda stagione, potremmo rivelare qualcosa in più sulla sua storia passata".

Il successo di Squid Game sembra ormai essere inarrestabile e forse il merito va dato proprio ai continui colpi di scena e stravolgimenti di fronte che non fanno mai annoiare lo spettatore. Voi avreste mai potuto immaginare chi fosse in realtà l'ingenuo e anziano giocatore 001?