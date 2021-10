Squid Game, il creatore sul finale della serie: 'non è affatto un cliffhanger'

Squid Game è ora ufficialmente il più grande successo di Netflix di tutti i tempi scalzando Bridgerton e La Casa di Carta. La serie di sopravvivenza sudcoreana ha avuto un successo mondiale clamoroso, ma il finale ha lasciato gli spettatori incerti sul suo futuro.

Il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha dato la sua personale interpretazione a quello che per gli spettatori è stato un cliffhanger finale.



L'ultima puntata della prima stagione di Squid Game vede Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) e Cho Sang-woo (Park Hae-soo) come gli ultimi due concorrenti della competizione mortale, con Sang-woo che ha ucciso Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon) nel tentativo di avvicinarsi al premio in denaro. Il gioco finale è, ovviamente, Squid Game, Gi-hun e Sang-woo hanno una brutale lotta che termina con Sang-woo a terra e Gi-hun che impugna un coltello.

Ma Gi-hun si rifiuta di uccidere Sang-woo e si rifiuta anche di vincere la partita, il che farebbe scattare la morte di Sang-woo. Vuole che entrambi se ne vadano vivi e senza il premio in denaro. Ma Sang-woo affonda il coltello nella sua stessa gola, ponendo così fine al gioco e determinando la vittoria di Gi-hun.

Quest’ultimo può tornare alla sua vita con il premio in denaro, ma quando torna a casa è quasi stordito e scopre che sua madre è morta. La storia fa un balzo avanti di un anno e scopriamo che Gi-hun non ha speso un centesimo del suo premio.



L'uomo riceve una nota misteriosa che lo porta in un edificio nel cuore della notte, dove scopre che non solo Oh Il-nam (O Yeong-su) è vivo, ma è il responsabile della creazione del gioco. L’uomo afferma di essere stato sincero riguardo al suo tumore al cervello e ha deciso di giocare lui stesso prima di morire, dopo aver trascorso la sua vita come membro del pubblico. Rivela inoltre di essere uno dei finanziatori e degli ideatori del macabro gioco, realizzato solo per divertirsi.

Oh Il-nam muore e Gi-hun lascia l'edificio ancora più turbato. Successivamente, decide di andare a trovare sua figlia negli Stati Uniti ma scopre che nonostante Il-nam sia morto, il gioco sta per ricominciare.

Gi-hun ruba il biglietto da visita di un passante e chiama il numero. La voce all'altro capo del telefono gli dice che le sue idee sono "assurde" e che dovrebbe salire sull'aereo per il suo bene. Gi-hun riattacca, e non sale sull’aereo. Molti sono sconcertati dalla decisione di Gi-hun e si domandano perché non si gode il premio in denaro e non vive la sua vita? Ora cercherà vendetta?

Il creatore Hwang Dong-hyuk ha detto a THR che vede il finale come tematicamente appropriato e, in realtà, non è affatto un cliffhanger.

“È vero che la prima stagione si è conclusa in modo indeterminato", ha detto Hwang. “Ma in realtà ho pensato che questa potesse essere anche una buona chiusura per l'intera storia. La stagione 1 termina con Gi-hun che torna indietro e non sale sull'aereo per gli Stati Uniti. E questo era, infatti, il mio modo di comunicare il messaggio che non dovresti essere trascinato dal flusso competitivo della società, ma che dovresti iniziare a pensare a chi ha creato il sistema e se hai la possibilità di trasformare le cose e affrontarle.”



Hwang ha spiegato che secondo lui, il finale non crea necessariamente una storia di vendetta:

“Non è detto che Gi-hun torni indietro per vendicarsi. Ho pensato che potesse essere un buon modo semplice ma ambiguo per concludere la storia per Gi-hun".

Ma solo perché Hwang vede la fine della prima stagione come una conclusione per la storia di Gi-hun non significa che non ci sia il potenziale per continuare.

Sebbene Netflix non abbia ancora ordinato ufficialmente una seconda stagione di Squid Game, Hwang ha ammesso nella stessa intervista che ci sono molte possibilità per nuove trame, comprese quelle che coinvolgono Gi-hun.

Quindi, anche se non c'è alcuna garanzia che Squid Game tornerà, c'è molto potenziale, mai dire mai. Vi lasciamo con la nostra recensione di Squid Game e tutti i numeri di Squid Game il cui successo continua ad aumentare.