Squid Game, il creatore del k-drama Netflix: 'Ho già delle idee per la stagione 2'

Mentre siamo ancora in attesa di una conferma da parte di Netflix che ufficializzi ciò che sembra già nell'aria per lo show, il creatore di Squid Game Hwang Dong-Hyuk è tornato a commentare l'ipotesi di una seconda stagione, dopo aver affermato di aver prestato molta attenzione alle teorie dei fan su Squid Game.

Già a novembre, il regista e creatore della serie che ha sbaragliato tutti i record su Netflix sembrava aver confermato a The Associated Press che ci sarebbe stato Squid Game 2. "C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e tanto amore verso la seconda stagione. Non ci avete lasciato altra scelta!" aveva affermato Hwang Dong-Hyuk, confermando poi: "Ci sarà davvero una seconda stagione".

D'altro canto, Netflix non ha ancora confermato ufficialmente una seconda season della serie drama, ma lo showrunner sta già sviluppando nuove idee per dare un seguito allo show: "Ho già un'idea della struttura da dare alla prossima stagione" ha dichiarato oggi Hwang Dong-Hyuk a Vulture. "Ma devo anche ammettere che sento sempre maggior pressione sulla stagione 2, dato che la serie ha avuto un successo inaspettato. Avevo in programma di girare un film dopo Squid Game e non ho ancora deciso che cosa farò prima tra le due".

Nel frattempo, su Netflix è arrivato il doppiaggio italiano di Squid Game, una buona notizia per chi non avesse ancora recuperato lo show a causa delle barriere linguistiche.