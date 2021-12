Squid Game, per il creatore la seconda stagione proporrà 'un conflitto alla Star Wars'

Dopo aver visto su Netflix la serie in lingua originale e con i sottotitoli, i fan possono adesso scoprire i doppiatori italiani di Squid Game, ma per avere la certezza ufficiale della seconda stagione occorrerà avere ancora un po' di pazienza. Il creatore dello show Hwang Dong-hyuk non vuole però farsi trovare impreparato, e ha già alcune idee.

Dopo l'apparente dietrofront di Netflix su Squid Game 2, infatti, il rinnovo della serie coreana dei record, che sembrava ormai scontato, è di nuovo tutto da dimostrare, ma Hwang Dong-hyuk ha parlato a Entertainment Weekly del possibile futuro dei personaggi, facendo anche un sorprendente riferimento alla saga di Star Wars.

"Non sono proprio nel posto giusto per discutere della stagione 2 di Squid Game in un contesto ufficiale" ha premesso, "ma se ci sarà una stagione 2, nella prima stagione abbiamo visto che Gi-hun è un personaggio la cui umanità viene mostrata o esposta in determinate situazioni. In altre parole, la sua umanità è mostrata in modo molto passivo. Ma penso che, nella seconda stagione, quello che ha imparato dai giochi e dall'esperienza sarà utilizzato in modo molto più attivo. Ed è lo stesso per il Front Man, che è stato anche un vincitore in passato ma è diventato un Front Man: è come Darth Vader, alcuni diventano Jedi e altri diventano Darth Vader, giusto?"

In conclusione, nella seconda, sospirata stagione di Squid Game, secondo Hwang Dong-hyuk "forse Gi-hun attraverserà un certo punto critico in cui verrà messo anche lui alla prova."