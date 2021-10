Squid Game, il creatore della serie: 'Ho perso sei denti a causa dello stress!'

Uno psicologo ha recentemente consigliato ai genitori di non far vedere Squid Game ai bambini, ma a quanto pare è necessario anche il parere di un dentista: Hwang Dong-hyuk, il creatore della popolare serie Netflix, ha infatti rivelato di aver perso sei denti a causa dello stress accumulato.

Parlando con The Guardian, Hwang ha dichiarato: "La lavorazione della serie è stato estenuante a livello fisico, mentale ed emotivo. Continuavo ad avere nuove idee e a rivedere gli episodi già fatti mentre stavamo girando quelli che ci mancavano, quindi la quantità di lavoro si moltiplicava. Inoltre, mi trovavo in difficoltà finanziarie perché mia madre si è licenziata dall'azienda per cui lavorava", ha ricordato. "Abbiamo dovuto prendere dei prestiti – mia madre, io e mia nonna. Ho perso sei denti a causa dello stress".

Questo è ciò che gli ha dato l'idea di usare come protagonisti dei concorrenti pieni di debiti che accettano di partecipare ad una serie di giochi mortali in cambio di denaro, e il duro lavoro di Hwang ha dato i suoi frutti: Squid Game è diventata la serie più popolare di sempre su Netflix, superando i numeri di Bridgerton, raggiungendo circa 142 milioni di famiglie e facendo aumentare il numero di abbonati di 4,4 milioni. Alla fine della storia, i sei denti persi e le centinaia di ore di stress accumulate si sono tramutate in uno show dal valore di 900 milioni di dollari, a fronte di un budget di 'soli' 21 milioni di dollari.

