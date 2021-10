Squid Game, il creatore della serie Netflix parla della stagione 2

Dopo il rapido successo di Squid Game in tutto il mondo, sembra che il creatore della serie Netflix Hwang Dong-hyuk stia già esplorando le possibilità per una seconda stagione.

Lo show coreano rappresenta una scommessa vincente per la piattaforma streaming, dato che Squid Game è la serie più vista su Netflix al lancio, con ben 111 milioni di account che l'hanno visualizzata nelle prime 4 settimane, superando il precedente record stabilito da Bridgerton con 82 milioni.

Non è impensabile, quindi, l'ipotesi di una seconda stagione per accontentare i numerosissimi fan della serie e anche il creatore Hwang Dong-hyuk rimane aperto a tale possibilità. In un'intervista a THR, lo showrunner ha dichiarato che ci sono molti archi narrativi che potrebbero essere portati avanti in un potenziale Squid Game 2.

Hwang Dong-hyuk cita in particolare alcuni esempi come "la storia del poliziotto e di suo fratello, Front Man. Se creassi una stagione 2, mi piacerebbe esplorare questa storyline: cosa succederà tra i due fratelli?". Inoltre, ha fatto notare che anche la storia di Gi-hun è rimasta in sospeso e che una nuova stagione potrebbe "esplorare come affronterà la sua resa dei conti con le persone che hanno progettato i giochi".

Insomma, il successo planetario della serie e le potenzialità narrative fanno pensare che una seconda stagione di Squid Game sia in avvicinamento. Ecco secondo noi quali sono le 5 domande a cui Squid Game 2 dovrà rispondere.