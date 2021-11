Squid Game, critiche per un video sui prodotti per la pelle: il motivo

Squid Game è ormai un autentico fenomeno della cultura pop e anche su TikTok aumenta considerevolmente il trend della serie sudcoreana di successo, disponibile su Netflix. Tuttavia nelle ultime ore si è aggiunta una nuova polemica online che riguarda lo show, a causa di un video pubblicato proprio sul popolare social network.

La cantante thailandese Sorn, star del K-Pop insieme al gruppo femminile sudcoreano CLC, ha ricevuto diverse critiche a causa del video apparentemente realizzato in collaborazione con il marchio di prodotti per la cura della pelle, Wishtrend. Nel frattempo i fan si chiedono: Squid Game verrà rinnovata?Non ci sono ancora notizie ufficiali ma le probabilità, dato l'enorme successo, sono molto alte.



Nel video la cantante consiglia prodotti di bellezza per ogni personaggio; Sorn offre molti prodotti per la pelle al personaggio di Ali, interpretato dall'attore indiano Tripathi Anupam. Dal momento che la sua pelle ha una tonalità molto più scura rispetto agli altri personaggi, i follower sostengono che il video sia un chiaro esempio di colorismo e/o razzismo, visto che proprio ad Ali viene consegnato il maggior numero di prodotti per la pelle.



Il post ha generato abbastanza polemiche da indurre Wishtrend a renderlo privato su TikTok e impedire agli utenti di commentare. Tuttavia è circolato uno screenshot di un commento di Wishtrend che spiega perché Ali ottiene molti prodotti per la pelle; il motivo sarebbe da ricondurre all'amore dei fan per il personaggio, testimoniato anche dalla scelta di consegnare soltanto un dischetto di cotone all'anziano Oh Il-nam, che si rivela essere la perfida mente dietro Squid Game.



Nonostante queste spiegazioni molti fan hanno continuato a criticare l'iniziativa, anche soltanto per accusarla di mala comunicazione.



Scoprite su Everyeye la recensione di Squid Game, la serie più amata su Netflix.