Squid Game: David Fincher ha accettato di dirigere il remake americano per Netflix?

La scorsa settimana, un noto insider di settore, aveva lanciato il rumor secondo cui Netflix stava cercando di realizzare un remake americano di Squid Game con David Fincher al timone. Ebbene, in un nuovo e recente sviluppo, lo stesso scooper ha reso noto che secondo quello che ha sentito Fincher avrebbe accettato la proposta dello studio.

Supponendo che le informazioni in possesso di Sneider siano affidabili, non dovrebbe sorprendere il fatto che Netflix voglia continuare a capitalizzare l'enorme successo di Squid Game. La serie in lingua coreana è diventata un fenomeno di massa dopo l'esordio della sua prima stagione nel settembre 2021, con i nove episodi che hanno accumulato 1,65 miliardi di ore di visualizzazioni in sole quattro settimane, aggiudicandosi il titolo di serie Netflix più vista di tutti i tempi. Oltre ai numeri impressionanti di spettatori, Squid Game è stata anche ampiamente apprezzata dalla critica e dal pubblico.

Creata, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, Squid Game segue i concorrenti indebitati di una contorta competizione in cui i giocatori partecipano a vari giochi letali in cui perdere significa appunto morire. L'ultimo giocatore a rimanere in vita vince un premio in denaro di ₩45,6 miliardi di KRW (circa 35,1 milioni di dollari). Netflix ha ufficialmente rinnovato la serie per la seconda stagione nel gennaio 2022, e le riprese di Squid Game 2 dovrebbero iniziare quest'estate. Nel frattempo, il colosso dello streaming ha recentemente promosso Squid Game: The Challenge, una serie reality basata sullo show di Hwang in cui persone reali competono per un vero premio in denaro.

Sebbene Netflix non abbia confermato se sia in lavorazione un remake americano di Squid Game, lo streamer non è nuovo alla reimmaginazione di show esistenti per mercati diversi. Ad esempio, lo scorso anno ha lanciato Money Heist: Korea - Joint Economic Area, remake in lingua coreana dell'originale La casa di carta con un nuovo cast, ma con gli stessi personaggi e la stessa trama.

Per quanto riguarda Fincher, siamo in attesa del suo nuovo film, The Killer con Michael Fassbender, realizzato nuovamente per Netflix, come già Mank e la serie Mindhunter (purtroppo sospesa dopo la seconda stagione e di fatto cancellata).