Squid Game domina ancora le classifiche streaming negli USA: toccati i 3 miliardi

Dopo aver superato serie come Bridgerton Squid Game non si è più fermata. La serie sudcoreana domina le classifiche streaming di molti Paesi ormai da settimane, e oggi negli USA ha registrato un nuovo record. Infatti nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre, la serie ha superato i 3 miliardi di minuti visualizzati.

Si tratta di cifre incredibili, che la portano sicuramente ad essere la serie con la miglior performance del 2021 nella classifica Nielsen negli Stati Uniti. Al momento, nella stessa settimana, la serie è prima, seguita da Midnight Mass che conta 1,17 miliardi di minuti visualizzati, e Maid, che invece ne ha "appena" 850 mila milioni.

Appena arrivato, Squid Game ha debuttato in classifica negli USA al primo posto con 1,9 miliardi di minuti di visualizzazioni. Secondo quanto riportato da Netflix, la serie è stata vista da oltre 142 milioni di famiglie in tutto il mondo. La classifica Nielsen, un mezzo utilizzato negli USA per calcolare il successo delle serie, tiene traccia solo della visualizzazioni tramite uno schermo TV e solo negli Stati Uniti, il che significa che la maggior parte delle visualizzazioni di Squid Game non vengono riportate dall'azienda.

Insieme al prodotto Netflix, per la prima volta nella Top Ten di questa classifica appaiono anche prodotti di tutti gli altri servizi di streaming più famosi. Vediamo infatti Ted Lasso di Apple TV, Goliath di Amazon, Only Murders in the Building di Hulu e What If di Disney+.

La serie coreana di Netflix supererà sicuramente altri record. Mentre aspettiamo di vederlo, vi diciamo cosa ne abbiamo pensato noi del prodotto nella nostra recensione di Squid Game.