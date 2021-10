Squid Game eleggibile agli Emmy 2022: quante speranze ha di vincere?

Squid Game è il fenomeno televisivo del momento e nonostante sia una produzione coreana, a quanto pare, avrà la possibilità di essere nominata agli Emmy. Come riferito da Variety, il k-drama essendo stato prodotto da Netflix, una compagnia statunitense, potrebbe infatti concorrere con per il prestigioso premio.

Nella nota pubblicata sul celebre sito di intrattenimento si legge: "Una produzione televisiva straniera non può concorrere agli Emmy a meno che non sia il risultato di una coproduzione (finanziaria e creativa) tra partner statunitensi e stranieri, e che sia prodotta con lo scopo di essere mostrata sulla televisione americana. Il produttore di qualsiasi produzione che abbia legami Stati Uniti ma anche creata al di fuori degli Stati Uniti stessi come coproduzione tra partner statunitensi e stranieri, in una lingua prevalente diversa dall'inglese, avrà la facoltà di inserire la produzione in qualsiasi categoria tra quelle presenti al concorso Primetime Emmy Awards o al concorso per i premi dell'International Academy of Television Arts & Sciences, ma non ad entrambi".

Insomma, Squid Game potrà concorrere sia per gli Emmy tradizionali sia per la versione International destinata alla produzioni straniere, ma non per entrambi i premi. Sicuramente le chance di vittoria non mancano. La serie coreana riuscirà a replicare il successo di Parasite agli Oscar 2020?

Intanto già iniziano a circolare le prime informazioni sulla trama Squid Game 2, qualora Netflix dovesse decidere di rinnovare la serie per una seconda stagione. Il finale di Squid Game e anche il grandissimo tam tam mediatico fanno ben sperare. Dopotutto nessuna produzione televisiva asiatica fino a questo momento aveva avuto un tale riscontro di pubblico e critica dunque, in molti sono convinti che ci saranno nuovi episodi. Manca solo la conferma del colosso dello streaming.