Squid Game, gli episodi del reality non usciranno tutti in una volta?

Dopo aver diffuso il trailer di Squid Game: La Sfida, Netflix ha reso nota la sua strategia di distribuzione degli episodi che andranno a comporre la prima stagione di questo nuovo reality show ispirato alla serie dei record coreana. Diversamente dalla consuetudine, la piattaforma potrebbe non distribuire tutti gli episodi in una volta sola.

Il reality show debutterà come noto il 22 novembre, ma Netflix - che è stato il pioniere del binge watching - sta prendendo in seria considerazione la possibilità di trattenere alcuni episodi per distribuirli successivamente. Al momento Netflix ha rifiutato di commentare questa indiscrezione.

Netflix ha già adottato in passato la strategia del "batch release" (ovvero un'uscita a scaglioni) per altri reality show, tra cui Too Hot to Handle e The Circle. Physical: 100, un'altra serie coreana, è stata distribuita in lotti di due episodi ogni martedì.

Questa strategia è stata tradizionalmente appannaggio della televisione tradizionale, ma negli ultimi anni gli streamer hanno sperimentato diverse strategie di distribuzione e gli addetti ai lavori di Netflix sperano di poter creare momenti di raccolta per la visione di Squid Game: La Sfida.

Annunciata come la più grande serie reality mai creata, Squid Game: La Sfida vedrà 456 concorrenti competere per un colossale montepremi di 4,56 milioni di dollari. Lo show è realizzato dai produttori britannici Studio Lambert e The Garden. Le riprese di Squid Game La Sfida, non senza polemiche, sono state effettuate presso i Cardington Studios, un'ex base della Royal Air Force.

La produzione è stata sottoposta, infatti, a un'ispezione di sicurezza dopo che i concorrenti hanno richiesto cure mediche durante le riprese di "Red Light, Green Light", in cui i giocatori cercavano di eludere l'attenzione di una minacciosa bambola robotica durante un'ondata di freddo in Gran Bretagna.