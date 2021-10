Squid Game, i fan indiani in massa ad una scuola di lingue:'Vogliono imparare il coreano'

Squid Game non conosce confini e attualmente è la serie Netflix con il maggior successo globale e il più grande mai realizzato sulla piattaforma streaming. Anche in India i fan hanno dimostrato grande passione per lo show, e ciò ha prodotto un effetto davvero incredibile, come viene riportato in queste ultime ore dai media.

Pare che un centro di apprendimento delle lingue nell'area di Delhi sia stata subissata di richieste per corsi di coreano, come riferisce Hindustan Times.

Come altri show coreani molto popolari in India - Hospital Playlist, True Beauty e Yumi Cells - Squid Game fornisce i sottotitoli in inglese e il doppiaggio in inglese e in lingua hindi.



Tuttavia i sottotitoli spesso travisano completamente il significato di un dialogo; ecco perché molti appassionati di Squid Game ora sono desiderosi di imparare il coreano. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Squid Game.

I dipendenti del centro di formazione linguistica hanno avvertito i potenziali clienti della difficoltà di questa scelta:"Riceviamo così tante domande ogni giorno. La gente chiama e dice 'Sono davvero desideroso d'imparare la lingua perché voglio guardare questi show in coreano. Voglio imparare in maniera tale da poter capire gli show!'. Tuttavia gli diciamo di non imparare la lingua solo per questo motivo. Fatelo se volete acquisire un'abilità in più. Ci vuole molta dedizione e tempo e le tariffe sono alte".



Inoltre ci sono state tante richieste da parte di persone che frequentano la scuola in Corea, tanto che l'Arirang Korean Academy ha dovuto anche iniziare a rifiutare gli studenti.



Se siete anche voi dei fan, scoprite il futuro di Squid Game nel nostro approfondimento.