Squid Game, i fan rifiutano il remake americano: 'Chi ca**o l'ha chiesto'

La fonte DiscussingFilm (generalmente molto attendibile) ha riferito che un remake americano di Squid Game era ufficialmente in lavorazione. A giudicare dai commenti sui social, però, la reazione dei fan all'indiscrezione è stata tutt'altro che positiva.

All'annuncio su Twitter ("Un remake americano di SQUID GAME è in lavorazione su Netflix"), l'utente @kirawontmiss ha prontamente risposto "chi ca**o l'ha chiesto", mentre secondo @ykkswb "MrBeast l'ha già fatto", riferendosi all'imprenditore che ha pubblicato su YouTube svariati contenuti su acrobazie, competizioni e premi in denaro basati sul celebre show coreano; inoltre, @cmarston100 non può non ricordare con un pizzico di nostalgia A tutto reality - L'isola. Un altro commento degno di nota è quello di @cinematicphd, il quale ha ricordato con ironia che "L'America rappresenta già un remake americano di Squid Game". Il progetto rimarrà nella sfera della virtualità, o riuscirà a esprimersi concretamente? A quanto pare, Netflix vuole David Fincher per il remake americano di Squid Game.

In particolare, la decisione è stata criticata per l'insita sfumatura razzista, il gran numero di show di lunga data (e meritevoli) che sono stati cancellati negli ultimi mesi e la palese mancanza di idee da parte della piattaforma. E pensare che molti spettatori erano contrari già all'idea del sequel – e non sono certo gli unici: Lee Jung-Jae non vuole saperne nulla di Squid Game 2.

E voi cosa ne pensate? Il remake della serie coreana ha il suo motivo di esistere, o metterebbe in cattiva luce il prodotto originale nel tentativo di un guadagno facile? Fatecelo sapere nei commenti!