Squid Game, i fan della serie Netflix criticano il remake di uno youtuber

Dopo il suo enorme successo globale, la celebre serie Netflix ha dato vita a numerosi tentativi di replica sul web. Ma non tutti i fan di Squid Game ne sono entusiasti... Anzi, in molti hanno approfittato del recente successo di un particolare remake su Youtube per criticare la cosiddetta 'creator economy'.

Di tutti i tentativi che il k-drama ha ispirato, il remake dello youtuber statunitense MrBeast ha ottenuto un rapido successo in rete, superando i 120 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni. In un video di circa 25 minuti, lo youtuber ha ricreato con accuratezza (e con un grande sforzo produttivo) tutti i giochi apparsi nella serie. A proposito, avete visto che è arrivato su Netflix il doppiaggio italiano di Squid Game?

Non sono mancate le polemiche da parte dei fan della serie, che nei giorni scorsi hanno criticato questo remake e più in generale la creator economy dopo un tweet del content creator Jon Youshaei che metteva a confronto i risultati di MrBeast con quelli dello show Netflix: "Video di MrBeast su Squid Game: 103 milioni di visualizzazioni in 4 giorni. 7 giorni per realizzarlo. Serie Netflix di Squid Game 111 milioni di visualizzazioni in 30 giorni. 10 anni (!!) per realizzarla".

Una pioggia di reazioni si è abbattuta sul tweet di Youshaei: in calce all'articolo trovate alcuni dei tweet. Alcuni utenti hanno evidenziato che è scorretto paragonare i risultati in termini di visualizzazioni dei due contenuti, confrontando una piattaforma accessibile solo su abbonamento con una ad accesso gratuito; altri hanno fatto notare che se non ci fosse stata in origine Squid Game, non ci sarebbe stato neanche il remake di cui si discute; infine, alcuni hanno criticato più in generale la 'creator economy', affermando che è fin troppo facile ispirarsi a format altrui in cerca di visualizzazioni.

Nell'attesa di notizie su quando uscirà Squid Game 2, diteci la vostra nei commenti!