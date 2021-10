Squid Game, il folle gioco della serie Netflix è realtà ad Abu Dhabi!

Visto lo straordinario successo ottenuto da Squid Game, negli Emirati Arabi è stata creata una competizione ispirata a quella vista nella serie Netflix. Naturalmente, i giochi fatti sono per lo più pacifici e cosa importantissima, nessun concorrente rischia la propria vita.

Ad assicurarlo sono gli stessi organizzatori degli Squid Game di Abu Dhabi, i quali hanno rivelato anche che i partecipanti provengono da ogni parte del mondo. La competizione prende spunto dalle principali sfide viste nello show coreana. Non mancano infatti i biscotti Dalgona, il Red Light, Green Light ispirato al nostro Un, Due, Tre, Stella, il tiro alla fune o la competizione con le biglie. Il vincitore non porta a casa alcun premio in denaro ma, semplicemente una tuta ispirata alla serie Netflix.

Durante le sfide, i concorrenti indossano una maglia con il logo della serie, mentre le guardie che impartiscono i giochi indossano l'ormai celebre tuta rossa con tanto di maschere. Come rivelato da uno degli organizzatori, la selezione dei partecipanti si è basata sulla conoscenza di Squid Game. I giocatori sono stati sottoposti infatti ad una sorta di test di ingresso con cui hanno dovuto dimostrare la propria passione per la serie.

"Mi auguro che la popolarità globale di Squid Game sia un'opportunità per diffondere altri aspetti della cultura coreana", ha spiegato il direttore del Centro Culturale Coreano alla stampa, aggiungendo inoltre che, sebbene i giochi presenti nella serie sono tipici dell'Asia Orientale, questi trovano punti di contatto con i giochi fatti dai bambini di tutto il mondo.

Mentre noi siamo ancora qui ad interrogarci su una possibile stagione 2 di Squid Game cosa ne pensate di questo gioco organizzato ad Abu Dhabi? Vorreste parteciparvi? Fatecelo sapere nei commenti.