Squid Game: gioco di sopravvivenza anche per i social: il meme spiega cosa è accaduto

Sicuramente nelle scorse ore avrete notato il malfunzionamento di Facebook, Twitter e Whatsapp e ora, grazie ad un divertentissimo meme spuntato sui social, sappiamo cosa è accaduto realmente. É tutta colpa di una delle sfide di Squid Game.

É stato diffuso un irriverente meme che ironicamente sottolinea come il crash dei social network sia dipeso dal giochino con il caramello fatto nel corso della terza puntata. Quelli che hanno già avuto modo di vedere la serie coreana ricordano sicuramente che i protagonisti dello show con l'ausilio di un semplice ago hanno dovuto liberare dalla propria cornice alcune particolari forme, per la precisione un triangolo, un cerchio, un ombrello e una stella. Non tutti però sono riusciti nel loro intento, venendo così sparati a sangue freddo dagli inservienti con la tuta rossa.

Lo stesso sarebbe accaduto ai principali social network che non essendo riusciti a liberare il proprio logo di caramello, sarebbero crashati irrimediabilmente. Unico sopravvissuto Twitter, che invece, non avrebbe arrecato alcun danno al prorio uccellino simbolo.

É incredibile notare come in pochissimo tempo questa serie abbia catalizzato le attenzioni del pubblico. Addirittura esistono dei costumi per Halloween ispirati a Squid Game. Il successo di questo k-drama è ormai inarrestabile e perfino Jeff Bezos si è dovuto complimentare con Netflix per i risultati di Squid Game.

Visto il grande clamore, cosa ne pensate voi di questa serie? Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.