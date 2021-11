Squid Game, quanto hanno guadagnato gli attori della serie?

Netflix ha confermato che Squid Game 2 ci sarà. Dunque il creatore Dong-hyuk riporterà sui nostri schermi il protagonista dello show in una vicenda nuova. Certo, sicuramente ci saranno personaggi inediti intorno a lui, e tutti sperano che siano interessanti come quelli della prima. Ma quanto hanno guadagnato gli attori di Squid Game?

Tra i protagonisti spicca sicuramente Lee Jung-jae, che nella serie ha interpretato Gi-hun. L'attore sudcoreano ha guadagnato circa per 300 milioni di won per ogni episodio. In euro la cifra si aggirerebbe intorno ai 220mila euro a puntata, per un totale a fine stagione di un milione e 900 mila euro. Niente male insomma.

Secondo quanto riportato il collega Park Hae-soo, invece, avrebbe guadagnato molto meno. L'attore che ha vestito i panni di Sang-woo, amico d'infanzia di Gi-hun, ha guadagnato circa un terzo a episodio di quanto ottenuto da Jung-jae. Dunque si tratterebbe circa di 75mila euro a puntata.

Non è chiaro, invece, quanto hanno ottenuto gli altri interpreti, ma si pensa possa trattarsi di cifre che vanno dai 75mila in giù. Molto probabilmente le differenze stanno non solo nel ruolo, ma anche nello screen time ottenuto da ognuno di loro nel corso della season.



Adesso tutti aspettano di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi: ecco quando potrebbe arrivare Squid Game 2!