Squid Game, Hollywood a caccia dei protagonisti della serie Netflix

Un successo come quello di Squid Game non può certo passare inosservato: la serie Netflix ha avuto un impatto incredibile anche in un mondo occidentale sempre più incuriosito dalle produzioni asiatiche e che, nei prossimi tempi, potrebbe tentare di fagocitare i protagonisti del chiacchieratissimo show coreano.

Mentre il creatore di Squid Game commenta le teorie dei fan diffuse tramite YouTube, infatti, voci sempre più insistenti parlano di una Hollywood che starebbe guardando con interesse alle carriere di volti ormai noti al grande pubblico come quelli di Jung Ho-yeon, Lee Jung-jae, Park Hae-soo e tanti altri ancora.

Proprio i tre nomi appena nominati sono prevedibilmente quelli presi maggiormente di mira dalle grandi case produttrici d'oltreoceano: stando a quanto riportato da Deadline, infatti, gli attori di Kang Sae-byok, Seong Gi-Hun e Cho Sang-Woo sarebbero stati contattati da esponenti di varie agenzie statunitensi, tutte ovviamente interessate ad accaparrarsi almeno una delle star esplose grazie all'incredibile successo della serie Netflix.

Non solo attori, comunque: anche l'autore di Squid Game Hwang Dong-hyuk sarebbe stato contattato da più di un'agenzia, tra cui CAA, WME ed UTA. Nei prossimi tempi, insomma, sentiremo sicuramente parlare di loro! Protagonisti e carriere a parte, comunque, ecco cosa non ha funzionato, secondo noi, nel finale di Squid Game.