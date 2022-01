Squid Game, Hwang Dong-Hyuk sulle nomination ai SAG Awards: 'è il momento più felice'

Il successo di Squid Game non accenna a diminuire anzi, la serie rivelazione di Netflix ha appena ottenuto quattro storiche nomination ai SAG Awards, è la prima volta che una serie non inglese o coreana raggiunge questo traguardo. Il creatore dello show Hwang Dong-Hyuk ha commentato l'ennesimo record dello show dicendosi, ovviamente, entusiasta.

I record di Squid Game sono ormai storici, la produzione in lingua coreana ha raggiunto oltre 142 milioni di famiglie secondo Nielsen. Squid Game ha ottenuto le seguenti nomination:

Miglior attore in una serie TV drammatica: Lee Jung-jae

Miglior attrice in una serie TV drammatica: Jung Ho-yeon

Miglior cast in una serie tv drammatica

Migliori controfigure televisive

“Dopo aver appreso la notizia delle nominations oggi, penso che questo sia il momento più felice da quando abbiamo creato Squid Game. Il fatto che non solo uno o due attori principali siano stati nominati, ma l'intero cast sia stato nominato mi porta grande gioia come regista, che ha scelto e creato la serie", ha detto il regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk.

Alla fine dell'anno scorso, Hwang ha rivelato che Squid Game 2 è in lavorazione anche se Netflix non ha ancora reso le cose ufficiali. “Per quanto riguarda la stagione 2, voglio fare una prossima stagione e sono molto positivo sul fatto che si farà. Ma non è ancora ufficialmente deciso, quindi è ancora un po' presto per discuterne", ha detto. La cerimonia dei SAG Awards 2022 è fissata per il 27 febbraio, quante statuette credete che la serie riuscirà a portare a casa? Fatecelo sapere nei commenti!