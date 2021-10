Squid Game, Hwang Dong-hyuk risponde a LeBron James: 'Questo è il mio finale'

Nessuno avrebbe mai potuto prevedere il travolgente successo della serie Squid Game nè tantomeno l'elevata quantità di commenti e polemiche da essa derivanti. In molti hanno parlato dello show Netflix che è risultato essere il più visto di sempre e tra le tante voci, non sono mancate quelle delle celebrity.

LeBron James ha dichiarato di non aver gradito il finale di Squid Game, sottolineando come nelle battute finali della serie, dopo aver vinto un ricchissimo montepremi, il protagonista sarebbe dovuto salire sull'aereo per rivedere finalmente sua figlia invece di cercare i fautori di questo folle gioco.

Sul commento del celebre cestista NBA è intervenuto Hwang Dong-hyuk (che ha scritto e diretto tutti e nove gli episodi) e nel corso di un'intervista al The Guardian dopo aver ridacchiato, ha aggiunto sulla questione: "Hai visto Space Jam 2?... LeBron James è figo e può dire quello che vuole. Lo rispetto. Sono molto soddisfatto per il solo fatto che abbia guardato l'intera serie. Ma non cambierei il mio finale. Questo è il mio finale. Se avesse avuto il suo finale quello sarebbe stato il suo spettacolo, non il mio e probabilmente avrebbe avuto il suo sequel. Lo contatterò e forse gli manderò un messaggio dicendo: 'Mi è piaciuto tutto il tuo spettacolo, tranne il finale'".

Voi siete d'accordo con il regista di Squid Game o con LeBron James? Avreste preferito un finale diverso? Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.