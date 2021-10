Squid Game, Hwang Dong-hyuk sul successo della serie: 'Netflix non mi ha pagato bonus'

Nelle sue recenti dichiarazioni a The Guardian, il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha risposto a LeBron James e alle critiche del campione di basket al finale della serie. Ha inoltre spiegato con una battuta che l'incredibile e inatteso successo dello show su Netflix non lo ha arricchito quanto ci si potrebbe aspettare.

A una domanda sulle conseguenze economiche del boom di Squid Game, infatti, Hwang Dong-hyuk ha risposto con una risata: "Non sono così ricco", aggiungendo: "Ma non mi lamento. Ho abbastanza per mettere il cibo a tavola. E non è che Netflix mi stia pagando un bonus. Netflix mi ha pagato secondo il contratto originale."

Non sono arrivate entrate extra, quindi, nonostante Squid Game abbia fatto registrare numeri da record. Si può facilmente immaginare, tuttavia, un sostanzioso aumento per il creatore della serie e per i suoi collaboratori quando Netflix annuncerà ufficialmente la seconda stagione. Non dovrebbero esserci molti dubbi sul rinnovo, anche se non c'è ancora niente di certo.

Intanto Squid Game conquista anche il Natale, considerate le vendite di felpe e gadget a tema che saranno tra i regali più ricercati delle imminenti festività.

Squid Game si è rivelata la serie Netflix più vista nel primo mese dalla sua uscita, e secondo alcune proiezioni sembra destinata anche a diventare lo show più visto in assoluto.