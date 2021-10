Squid Game è inarrestabile, oltre 142 milioni di spettatori per la serie Netflix

Il successo di Squid Game è senza precedenti, oltre ad essere il primo spettacolo coreano in cima alla top ten di Netflix il servizio di streaming ha anche aggiornato i dati di visualizzazioni dello show creato da Hwang Dong-hyuk che ha raggiunto quasi 2 miliardi di minuti guardati in tutto il mondo.

Netflix ha stimato che lo spettacolo ha avuto oltre 142 milioni di spettatori nei suoi primi 28 giorni, superando il precedente detentore del record, Bridgerton. Squid Game segue un gruppo di concorrenti a corto di soldi che accettano un misterioso invito a partecipare a giochi per bambini con la possibilità di vincere $ 33 milioni. I giocatori si rendono presto conto però che se perdono vengono uccisi. La serie ha ottenuto il plauso sia della critica che del pubblico per la sua rappresentazione di temi come il capitalismo e la lotta di classe, se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione di Squid Game.



THR ha riferito che Squid Game ha ora totalizzato 1,91 miliardi di minuti di visualizzazione e Netflix ha anche affermato che rivedrà il modo in cui rilascerà i dati sugli ascolti al pubblico, rendendo le cifre più trasparenti e accurate per quanto riguarda la popolarità di ogni spettacolo. Lo streamer ha recentemente stimato che Squid Game creerà quasi 900 milioni di dollari di valore per l'azienda, insomma si tratta di un successo clamoroso e senza precedenti.

Non c’è nessuna miglior pubblicità per Netflix del passaparola sui social, infatti la serie è stata ampliamente discussa proprio sui principali social media e ha dato vita a veri e propri trend. I fan ora si domandano se questo successo porterà alla realizzazione di Squid Game 2 visto che il finale ha riservato alcuni colpi di scena interessanti. Non ci resta che aspettare per scoprirlo, restate sintonizzati!