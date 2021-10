Squid Game: ecco tutti gli indizi che anticipano il clamoroso finale

Squid Game è per Netflix un successo innegabile. Oltre 111 milioni di spettatori in tutto il mondo hanno guardato la serie di Hwang Dong-hyuk, rendendolo lo spettacolo più popolare della piattaforma fino ad oggi e sembra molto probabile che presto o tardi, possa arrivare l'annuncio della stagione 2.

Naturalmente, su questa prima stagione c'è ancora molto di cui parlare, e in molti ancora non riescono a credere a quella clamorosa rivelazione dell'episodio finale di Squid Game. Come lo stesso Seong Gi-hun, la maggior parte degli spettatori non aveva motivo di credere che Oh Il-nam, alias il giocatore 001, fosse la folle mente dietro questo altrettanto folle gioco. Tuttavia, nel corso di Squid Game c'erano alcuni indizi sparsi qua e la.

Ad esempio, nell'episodio 1, quando gli altri giocatori fanno di tutto per non farsi vedere dalla bambola assassina nel bel mezzo di "Un, due, tre, stella", Oh Il-nam sembra essere totalmente ignorato dal suo sguardo. Inoltre l'anziano giocatore 001 sembra essere completamente indifferente al suono degli spari e ai cadaveri che cadono intorno a lui.

Nell'episodio 4 nella stanza principale scoppia una rissa, che provoca la morte di molti giocatori. Apprendiamo presto, tuttavia, che la rivolta è stata progettata dal Front Man per generare stress e animosità tra i partecipanti. Mentre tutti combattono per la propria vita nell'oscurità, Il-nam sale in cima a un letto a castello per chiedere la fine degli scontri. Un uomo così anziano e cagionevole come sarebbe potuto salire fin lassù se non con l'apporto di un aiuto esterno?

Tra l'altro, un altro particolare non passato inosservato ad un Tik Toker è il fatto che nel corso del tiro alla fune, a differenza degli altri concorrenti, il giocatore 001 ha le cinghie aperte. Ciò significa che in caso di sconfitta si sarebbe potuto salvare. Inoltre quando l'ispettore si reca nell'archivio del Front Man, la lista dei giocatori dell'anno 2020 parte dal numero 002.

Nel corso del gioco delle biglie poi, Il-nam afferma ripetutamente che il finto villaggio è identico a quello in cui è cresciuto e insiste per cercare la sua casa. Gi-hun sembra essere in parte infastidito dalle divagazioni di un vecchio malaticcio, e così molti spettatori. Tuttavia, dopo aver scoperto che il giocatore 001 non era affatto un giocatore, ci rendiamo conto che le somiglianze non erano casuali: il gioco delle biglie si è svolto in una replica diretta della città natale di Il-nam.

Avevate notato questi indizi? Ditecelo nei commenti.