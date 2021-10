Squid Game, l'inquietante cosplay della bambola è virale! Ecco le immagini

Un fantastico cosplay di Squid Game è diventato virale sui social, soprattutto per la scelta di ricreare uno dei personaggi più terrificanti della serie Netflix. Lo show sudcoreano di Hwang Dong-hyuk sta dominando in questi giorni, diventando una delle serie maggiormente popolari del servizio di streaming.

Squid Game racconta, in nove episodi, la storia di un gruppo di persone che rischia la vita in un gioco mortale di sopravvivenza, con in palio una cospicua somma di denaro.

A partecipare quasi 500 persone in difficoltà economiche, disposte ad accettare un survival game ad uso e consumo di potenti uomini d'affari pur di vincere il ricco bottino.



I giochi prescelti sono alcuni dei più classici intrattenimenti per bambini. Il cosplay ricrea una bambola che gioca a 1,2, 3 stella e nel girarsi per cercare di scoprire chi dei partecipanti si è mosso, li colpisce mortalmente.

Il mix di immagini e colori legati all'infanzia e la brutalità delle punizioni riservate ai partecipanti è uno dei grandi motivi di successo della serie asiatica.

Al momento non è stata ancora annunciata una seconda stagione ma non è escluso che i creatori pensino di produrla, considerando il successo di questi primi nove episodi.

In ogni caso il regista di Squid Game ha già le idee chiare per le modalità con cui proseguire la narrazione quindi è probabile che alla fine Netflix opti per un secondo ciclo di episodi.



Nel frattempo su Everyeye trovate la recensione di Squid Game, l'ultima serie di successo targata Netflix.