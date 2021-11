Squid Game, e se fosse in Italia? 5 giochi che vedremmo nell'edizione italiana

Tutti si chiedono se Squid Game avrà una stagione 2. Il fenomeno coreano Netflix ha conquistato il pubblico internazionale, e continua a registrare record. Sono tanti i punti di forza, tra i quali figurano anche i giochi di Squid Game, ispirati a quelli tipici della tradizione coreana. Ma se fosse ambientato in Italia quali giochi si farebbero?

In primis ricordiamo quelli visti negli episodi. Oltre appunto allo Squid Game, che dà il titolo alla serie, e che è un gioco non conosciuto in Europa, nello show vediamo anche i più classici Un, due, tre stella (o almeno, l'equivalente di questo gioco in Italia), e il Tiro alla Fune. Ma non è finita qui, perché tra i vari giochi vediamo anche quello del Biscotto, delle Biglie, il Ddakji, e quello delle Campane di vetro. Questa sezione è sicuramente quella che coinvolge attività non molto conosciute in Italia.

Uno Squid Game all'italiana, dunque, potrebbe probabilmente riprendere il Tiro alla Fune e Un, due, tre stella, ma potrebbe optare per qualcosa di diverso nelle altre prove. In un sondaggio fatto su Facebook da Netflix ha fatto venire fuori le opzioni più disparate: dal gioco della Campana, che non è quella di vetro della serie, ad Acchiapparella, Nascondino, Palla Avvelenata, Strega comanda colore, e Ruba Bandiera. Tante, insomma, le possibilità, che ci riportano con la mente a quando eravamo bambini.

E secondo voi uno Squid Game italiano quali giochi potrebbe includere? Scrivetelo nei commenti!