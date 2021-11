Squid Game, Jung Ho-yeon firma con un'importante etichetta di Hollywood

La modella e attrice sudcoreana Jung Ho-yeon è salita alla ribalta dopo il successo di Squid Game su Netflix ed ora è ufficialmente entrata a far parte della CAA (Creative Artists Agency) di Hollywood, etichetta che ospita artisti del calibro di Zendaya e Harry Styles.

Secondo quanto riportato da Deadline, ciò significa che i fan della star sudcoreana la vedranno molto di più sullo schermo in futuro. La 27enne ha iniziato la sua carriera televisiva in Korea's Next Top Model prima di accumulare 23,5 milioni di follower su Instagram e fare il debutto come attrice in Squid Game.



Ho-yeon sembra avere successo in ogni campo in cui entra, era infatti una modella molto ricercata prima dell'uscita di Squid Game, avendo lavorato con artisti del calibro di Chanel e Gucci. È apparsa anche sulle copertine di Vogue e Harper's Bazaar ed è ambasciatrice globale di Louis Vuitton. La sua carriera di attrice sta già decollando nonostante abbia recitato solo nello show Netflix. Mentre Saram Entertainment gestirà i suoi progetti K-drama, la sua carriera a Hollywood sarà gestita dalla Creative Artists Agency.



Squid Game è stato recentemente incoronato come la serie Netflix più vista del gigante dello streaming nei suoi primi 28 giorni con 1,65 miliardi di ore di visione nel mondo. Un successo davvero inarrestabile e anche impensabile prima del suo debutto, non perdetevi la nostra recensione di Squid Game. Il creatore/sceneggiatore/regista Hwang Dong-hyuk aveva commentato: "Certo, sono euforico per il successo. E sono sbalordito che questo possa effettivamente accadere a un regista come me. È stato davvero un complessa esperienza che ho avuto emotivamente e a livello di memoria”.

La prima stagione è in streaming su Netflix, Squid Game ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.