Squid Game, il k-drama di successo arriva al cinema: ecco dove e quando

Il successo di Squid Game è imparaggiabile. Mai avremmo potuto immaginare che una serie coreana sarebbe potuta arrivare tanto lontano e ora, addirittura si è deciso di proiettare questo show in alcuni cinema negli Stati Uniti.

Stando a quanto riportato da Variety, la serie drammatica coreana andrà in onda nella sua interezza per 2 sabati consecutivi a partire dal 12 febbraio al Bay Theatre di Netflix a Los Angeles e ai Paris Theatres di New York. Nel primo weekend verranno presentati gli episodi 1-4 e i restanti il giorno 19 febbraio. Si tratta di una scelta assai sui generis questa, e in molti si chiedono perchè mai i fan di questo show dovrebbero recarsi al cinema per rivedere degli episodi di questa serie già visti comodamente sul divano di casa proprio.

Per quelli che non l'avessero capito, si tratta soprattutto di una scelta di marketing, per promuovere la nomination di Squid Game ai SAG Awards. L'ingresso alla proiezione è infatti totalmente gratuito per i membri dell'associazione di attori mentre, sfortunatamente, i comuni mortali dovranno pagare come di consueto un biglietto.

Pensate che Squid Game possa avere qualche chance di vittoria? I risultati delle votazioni saranno annunciati il prossimo 27 febbraio. Come sempre, fateci sapere la vostra opinione nella sezione dedicata ai commenti.