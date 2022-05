Squid Game, Lee Jung-jae aggiorna sulla Stagione 2: 'La pressione è alta'

Dopo l'incredibile successo di Squid Game, i fan di tutto il mondo sono sempre in attesa di conoscere maggiori dettagli sulla seconda stagione della serie Netflix che arriverà certamente, anche se non sappiamo ancora la data d'uscita esatta. Nel frattempo, Lee Jung-jae ha cercato di fornire, per quanto gli è possibile, qualche aggiornamento in più.

In una chiacchierata con l'Hollywood Reporter, Lee, attualmente impegnato nella promozione del suo primo lungometraggio da regista, Hunt, che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes di quest'anno, ha commentato lo stress che Squid Game ha causato al suo regista Hwang Dong-hyuk e come questo potrebbe influire sulla produzione della seconda stagione.

"Sono in costante contatto con la casa di produzione per la seconda stagione, ma cerco di non parlare troppo con il regista. Perché, come hai detto tu, il processo creativo è davvero intenso per lui e ora, con la pressione aggiuntiva del successo globale della serie, so che deve attraversare un momento difficile. Quindi non voglio essere un altro fattore che aggiunge dolore al processo creativo, che conosco bene per la mia esperienza di scrittura".

Squid Game è diventata la serie più vista su Netflix nella storia della piattaforma. Nelle prime quattro settimane dal debutto, questo dramma distopico coreano è stato trasmesso in streaming per un totale di 1,65 miliardi di ore! La prima stagione della serie si è conclusa con il personaggio di Lee Jung-jae, Gi-hun che emerge come vincitore del gioco mortale e giura di porvi fine una volta per tutte. I fan della serie possono aspettarsi che Gi-hun mantenga la sua promessa quando tornerà nella prossima stagione.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Squid Game. La serie ha ricevuto le lodi di Steven Spielberg.