Da Squid Game a Loki, ecco le serie tv più chiacchierate su Twitter nel 2021

Il 2021 è stato l'anno dei grandi debutti, ma anche dei grandi ritorni, dopo un 2020 catastrofico per il grande e piccolo schermo. Vediamo allora quali titoli relativi a quest'ultimo hanno saputo far parlare sui social, in particolare su Twitter. Piccolo spoiler: Squid Game e la Marvel hanno dominato anche qui.

È il sito Variety a riportarci la Top 10 delle serie tv più chiacchierate su Twitter nel 2021, almeno per quanto riguarda il territorio degli Stati Uniti.

Com'è facile immaginarsi grazie anche alla sua incredibilità popolarità, la hit di Netflix Squid Game si è posizionata al primo posto della classifica, seguita dalla prima serie tv dei Marvel Studios WandaVision, che ha debuttato su Disney+ lo scorso gennaio.

A ruota seguono due pilastri della tv americana, Sasame Street e Saturday Night Live, mentre poco dopo troviamo, un po' a sorpresa (o forse no) Game of Thrones, che seppur sia terminato già da un po', non smette di far discutere, forse anche grazie al prequel in produzione per HBO House of the Dragon.

Poi ancora Jeopardy!, l'immancabile Grey's Anatomy (con buona pace di Ellen Pompeo, che sta cercando in tutti i modi di convincere il mondo che Grey's Anatomy deve concludersi) e i Simpson, mentre a chiudere la classifica ci pensano la serie Marvel sul Dio dell'Inganno, Loki, e ovviamente The Walking Dead.

Squid Game WandaVision Sesame Street Saturday Night Live Game of Thrones Jeopardy! Grey’s Anatomy The Simpsons Loki The Walking Dead

E voi, di quali serie avete parlato di più quest'anno sui social? Fateci sapere nei commenti.