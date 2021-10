Squid Game: ecco le magnifiche Funko Pop! da collezione con i giocatori della serie

Mentre attendiamo novità sul futuro di Squid Game, sono già pronte e disponibile al pre-order le Funko Pop! dedicate ai personaggi della serie che ha infranto ogni record su Netflix. Le figure sono dedicate in particolare ai personaggi dei giocatori numero 456, 218, 001, 067, 199 e alle guardie mascherate dello show del momento sulla piattaforma.

Il successo di un prodotto di intrattenimento non è decretato solamente dagli incassi che riesce a ottenere o dalle visualizzazioni in streaming sulle diverse piattaforme digitali, ma anche da quanto riesce a imporsi nell'immaginario collettivo della nostra società. Ecco allora che l'arrivo delle Funko Pop! dedicate decreta automaticamente il successo di Squid Game e queste sono già pronte a entrare nella vostra collezione. Queste sono già disponibili al pre-order via Amazon, ma anche su Walmart, Gamestop e sul canale shop di Netflix stesso. Il prezzo non è eccessivo e si aggira tra i 10 e i 12 dollari, a seconda di quale figure sceglierete.

Intanto, il creatore della serie Hwang Dong-hyuk non ha ricevuto bonus da parte di Netflix per il suo show. A una domanda sulle conseguenze economiche del boom di Squid Game, infatti, Hwang Dong-hyuk ha risposto con una risata: "Non sono così ricco", aggiungendo: "Ma non mi lamento. Ho abbastanza per mettere il cibo a tavola. E non è che Netflix mi stia pagando un bonus. Netflix mi ha pagato secondo il contratto originale."

Non sono arrivate entrate extra, quindi, nonostante Squid Game abbia fatto registrare numeri da record. Si può facilmente immaginare, tuttavia, un sostanzioso aumento per il creatore della serie e per i suoi collaboratori quando Netflix annuncerà ufficialmente la seconda stagione. Non dovrebbero esserci molti dubbi sul rinnovo, anche se non c'è ancora niente di certo.

Non solo Funko Pop! però, Squid Game conquista anche il Natale con l'arrivo di felpe e gadget a tema che saranno sicuramente tra i più ricercati per le festività.