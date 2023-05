Squid Game, Netflix annuncia quando uscirà il reality show basato sulla serie di successo

La scorsa estate, Netflix aveva annunciato ufficialmente la creazione di un reality show ispirato a Squid Game e che presto sarebbe arrivato proprio sulla piattaforma digitale, artefice del successo planetario della serie coreana. Adesso, Netflix è pronta ad annunciare quando sarà finalmente debutterà in streaming Squid Game: The Challenge.

Durante gli upfront di Netflix presentati mercoledì, il vicepresidente del reparto serie senza sceneggiature e dei documentari Brandon Riegg ha rivelato che il reality in 10 episodi sarà lanciato il prossimo novembre sulla piattaforma digitale. Netflix ha ordinato ufficialmente la serie lo scorso giugno, aggiungendo che la competizione metterà in palio un montepremi di 4,56 milioni di dollari che vi cambierà la vita - il più alto premio in denaro per i concorrenti nella storia dei reality.

"Più avanti nel corso dell'anno debutterà anche il nostro reality più ambizioso di sempre. Squid Game: The Challenge vedrà 456 giocatori reali competere per un montepremi di 4,56 milioni di dollari, il più grande premio in denaro nella storia dei reality", ha detto Riegg durante la presentazione.

Ecco come Netflix ha descritto la sfida che attendere i concorrenti: "I giocatori saranno messi alla prova in una serie di giochi ispirati allo show, insieme a nuove sorprendenti aggiunte che li spingeranno ai loro limiti. Strategia, alleanze e carattere saranno fondamentali per sopravvivere alla tensione. La posta in gioco è alta, ma fortunatamente, in questo gioco, la sorte peggiore a cui si va incontro è quella di tornare a casa a mani vuote".

"Squid Game ha conquistato il mondo con la storia avvincente e le sue sequenze iconiche partorite dalla mente del regista Hwang [Dong-hyuk]", ha dichiarato Riegg annunciando The Challenge la scorsa estate. "Siamo grati per il suo sostegno mentre trasformiamo il suo mondo immaginario in realtà in questa competizione di massa e in un esperimento sociale".

Al momento pare che Netflix si sia rivolta a David Fincher per il remake USA di Squid Game.

Con un cast che comprende Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo e Lee You-mi, Squid Game vedeva centinaia di giocatori senza un soldo accettare uno strano invito a una competizione con al centro dei giochi per bambini. All'interno, un premio allettante attende il vincitore, con una posta in gioco che è la vita stessa di ogni partecipante.

Insieme a The Challenge, l'anno scorso Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Squid Game è ufficialmente in fase di sviluppo e dovrebbe uscire alla fine del 2024.