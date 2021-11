Squid Game, su Netflix è arrivato il doppiaggio italiano della serie

I fan italiani hanno dovuto attendere un po' ma alla fine è arrivato il doppiaggio italiano della serie Netflix, Squid Game. L'opzione relativa alla lingua italiana è visibile sull'home page della serie tv della piattaforma. Nonostante la mancanza del doppiaggio, anche in Italia lo show ha raggiunto la vetta della classifica.

La questione doppiaggio relativa allo show ha tenuto banco per diverse settimane, soprattutto a causa dell'inaspettato successo che ha preso di sorpresa gli stessi autori e protagonisti della serie.

Tuttavia Taika Waititi aveva dichiarato che, a suo parere, la mancanza del doppiaggio era un bene, perché costringeva gli spettatori alla visione in lingua originale, utile per godere appieno dei suoni della lingua coreana. La serie ha generato scalpore e anche proteste da alcune associazioni per le violenze mostrate. Negli ultimi giorni ha creato indignazione la condanna a morte per uno studente nordcoreano che ha acquistato lo show.



In Squid Game ci sono 456 concorrenti di una serie di giochi per bambini che si sfidano fra loro attraverso mortali colpi di scena, al fine di raggiungere l'ambito montepremi dell'ammontare di 45,6 miliardi di won.

La trama degli episodi si sviluppa intorno alle vicende dei protagonisti e al macabro gioco al quale sono sottoposti.



Su Everyeye trovate la recensione di Squid Game, la serie di successo dell'autunno di Netflix, ora disponibile anche nel doppiaggio italiano.