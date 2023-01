Squid Game, Netflix organizza reality ispirato alla serie: concorrenti ricoverati

Mentre continuano a circolare indiscrezioni sulle nuove stagioni di Squid Game, Netflix ha deciso di organizzare una vero reality ispirato alla seriema stando a quanto riportato dal The Sun, sembra che le cose non siano andate proprio nel migliore dei modi per i concorrenti coinvolti.

A far parte della competizione ben 456 partecipanti, pronti a contendersi un cifra di poco inferiore ai 4 milioni di dollari ma, molti di questi avrebbero avuto grossi problemi per via dell'eccessivo freddo dovuto alle rigide temperature registrate in questi giorni nel Regno Unito e addirittura, qualcuno sarebbe stato addirittura ricoverato in ospedale.

Nel corso del gioco Green Light, Red Light praticamente identico al nostro Un, due, tre stella, i concorrenti sarebbero dovuti restare immobili all'aperto con -3° ma questo freddo non indifferente avrebbe provocato vari casi di ipotermia.

Il Sun riferisce: "Anche se l'ipotermia è entrata in azione, le persone erano disposte a rimanere il più a lungo possibile perché c'erano molti soldi in gioco. Troppi erano determinati a non muoversi, quindi sono rimasti lì troppo a lungo tanto che qualcuno è stato portato fuori in barella".

E sulle pagine del noto giornale si legge ancora: "Era come una zona di guerra. La gente se n'è andata in lacrime. C'erano persone che arrivavano pensando che sarebbero diventate milionarie, ma se ne sono andate piangendo".

Insomma, proprio come nella serie questo gioco ha avuto conseguenze piuttosto nefaste.