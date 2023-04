Squid Game: Netflix vuole David Fincher per il remake americano della serie?

Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da un noto scooper, Netflix starebbe sviluppando una versione americana della serie Squid Game, capace di stracciare ogni record e conquistare un successo senza precedenti in streaming. In cima alla lista dei registi cui affidare potenzialmente il nuovo show, inoltre, ci sarebbe nientemeno che David Fincher.

Secondo l'insider del settore Jeff Sneider del podcast The Hot Mic, solitamente attendibile, "Netflix sta corteggiando David Fincher per produrre e dirigere una versione americana di Squid Game". Sneider ha precisato di non avere idea se Fincher si stia effettivamente impegnando con Netflix sulla questione. Tuttavia, diverse fonti affermano che il colosso dello streaming desidera "fortemente" che Fincher si occupi del progetto.

Non sarebbe poi insolito. Fincher e Netflix hanno collaborato molto negli ultimi anni, da House of Cards alle due stagioni di Mindhunter, dal film Mank candidato a 10 Premi Oscar fino al prossimo The Killer, thriller con Michael Fassbender in uscita a fine anno sulla piattaforma. Per non parlare di Love, Death & Robots, che vedeva Fincher produttore esecutivo e regista di un episodio.

Supponendo che le informazioni di Sneider siano accurate, non dovrebbe sorprendere che Netflix voglia continuare a capitalizzare l'enorme successo di Squid Game. La serie in lingua coreana è diventata immediatamente un fenomeno dopo la sua prima messa in onda nel settembre 2021, con la prima stagione di nove episodi che ha accumulato 1,65 miliardi di ore di visualizzazioni in sole quattro settimane, aggiudicandosi il titolo di serie Netflix più vista di tutti i tempi. Oltre ai numeri impressionanti di spettatori, Squid Game è stata anche ampiamente apprezzata dalla critica e dal pubblico.

Attualmente, è in sviluppo la Stagione 2 di Squid Game.

Sebbene Netflix non abbia confermato se sia in lavorazione un remake americano di Squid Game, la piattaforma non è nuova alla produzione di remake di show esistenti per mercati diversi. Ad esempio, ha lanciato la versione coreana de La casa di carta con un nuovo cast, ma con gli stessi personaggi e la stessa trama.