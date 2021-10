Squid Game, numeri di un successo senza pari: quanto è costata la serie Netflix?

Squid Game è il più grande successo di Netflix, nessuna serie infatti ha ottenuto così tante visualizzazioni ad appena un mese dal suo lancio. Adesso però, proviamo a fare un po' di conti a scoprire insieme quanto è costata questa produzione coreana al colosso dello streaming.

Come sottolineato da Bloomberg, la multinazionale operante nel settore dei servizi finanziari, Squid Game è costata relativamente poco a Netflix a fronte del suo grandioso clamore. La serie coreana è venuta a costare in fatto solo (si fa per dire) 21,4 milioni di dollari per i suoi 9 episodi.

Per fare un confronto, Squid Game è costata a Netflix menodi The Closer, la controversa commedia speciale di un'ora di Dave Chappelle, per la quale la società ha speso 24,1 milioni dollari. Con circa 2,4 milioni di dollari per episodio, il K-drama è stato molto meno costoso di altre produzioni nella top ten del colosso dello streaming come The Crown e Stranger Things che, secondo un rapporto di Variety, avrebbero fatto spendere a Netflix rispettivamente 10 e 8 milioni di dollari per episodio.

I soldi spesi per Squid Game facevano parte di un investimento di circa 500 milioni di dollari nel mondo dell'intrattenimento sudcoreano. Investimento che in passato è stato ritenuto piuttosto azzardato dai media ma che a conti fatti, si è rivelato estremamente vincente, dimostrando il grande appeal che il mondo orientale può avere sul mercato occidentale. Tenuto conto che perfino Jeff Bezos ha fatto i complimenti a Netflix per Squid Game, questo consenso potrebbe persino spingere altre piattaforme a investire all'estero nella speranza di trovare una produzione di successo che possa eguagliare Squid Game, soprattutto per via del minor costo di acquisizione. Voi cosa ne pensate?