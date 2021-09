Squid Game: il numero di telefono mostrato nella serie appartiene a una persona vera!

Squid Game potrebbe rivelarsi "il più grande show di sempre" su Netflix. La serie coreana, infatti, è al primo posto nella top ten della piattaforma in circa 80 paesi, e il suo successo sembra crescere sempre più. Tuttavia un piccolo incidente sembra essere occorso: il numero mostrato nel primo episodio appartiene ad una persona reale!

Si tratta di un uomo coreano che poco dopo che lo show è arrivato su Netflix ha iniziato a ricevere messaggi e chiamate di chi voleva partecipare al gioco. Ovviamente, non avendo visto la serie, l'uomo aveva inizialmente considerato le chiamate come spam, ma dopo poco si è reso conto che era più di questo. Quando ha finalmente compreso la motivazione degli oltre mille messaggi al giorno, ha contattato i produttori di The Squid Game.

Questi si sono offerti di cambiargli il numero, ma l'uomo ha rifiutato, in quanto lo aveva utilizzato negli ultimi 20 anni per gestire la sua piccola attività. Un bel grattacapo per i produttori. Tuttavia un evento strano è accaduto ...

Il politico sud-coreano Huh Kyung-young, che concorre per la presidenza, ha scritto un post su Facebook che ha lasciato tutti perplessi: "Ho sentito che il proprietario del numero di telefono mostrato su un biglietto da visita in Squid Game sta subendo gravi danni a causa di scherzi telefonici. Vorrei acquistare il numero per 100 milioni di won (85.000 dollari)."

Un'offerta molto strana, che mette adesso il proprietario del numero telefonico in una posizione strana. Non sappiamo ancora se accetterà l'offerta, ma se lo facesse non ci stupirebbe.

Intanto vi raccontiamo nella nostra recensione di Squid Game cosa ne abbiamo pensato della prima stagione della serie!