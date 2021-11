Squid Game: quali particolari sono stati realizzati in CGI? Lo spiega questo video

La seconda stagione di Squid Game è in arrivo e in attesa del suo rilascio su Netflix, è stato diffuso un nuovo video in cui abbiamo la possibilità di vedere in che modo e in quale misura sono stati utilizzati gli effetti speciali nella prima stagione del k-drama.

Inserito da Hyungrok Kim, un supervisore di Squid Game appartenente ai Gulliver Studios, la clip dal dietro le quinte rivela quali componenti della serie sono stati realizzati con la CGI. Tra questi troviamo l'arena di Red Light, Green Light del tutto simile al nostro Un, Due, Tre, Stella, abbiamo poi le tessere del gioco del ponte di vedro. Una serie impressionante di particolari sono stati realizzati con gli effetti speciali e tra questi troviamo anche il tunnel in cui striscia Kang Sae-byeok e la sfera contenente il montepremi di Squid Game. Lo avreste mai immaginato?

Con i primi nove episodi a dir poco scioccanti e violenti ma al contempop visivamente seducenti, la stagione 1 di Squid Game ha creato effetti CGI ritenuti da molti davvero spettacolari, essendo stati in grado di coinvolgere perfettamente il pubblico nella storia. Insomma l'immenso sforzo profuso dagli addetti ai lavori nella produzione di questo show è stato sicuramente ripagato dal suo eccezionale successo. Voi cosa ne dite?