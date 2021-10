Squid Game, perché la serie hit di Netflix si chiama così?

C'è una nuova serie Netflix che ultimamente è sulla bocca di tutti: il drama coreano Squid Game. Ma come si è arrivati a scegliere un titolo tanto memorabile quanto particolare per lo show?

Ha debuttato solo da pochi giorni, ma Squid Game potrebbe diventare la serie Netflix più vista di sempre.

Non solo, infatti, lo show scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk ha conquistato il pubblico del suo paese natale, ma anche di tutto il resto del mondo, posizionandosi (e rimandendo, nella maggior parte casi) primo nella Top 10 della piattaforma fin dal primo week-end dopo la sua uscita (17 settembre).

Squid Game ha dunque tutto il potenziale per superare sia Lupin (la serie non in lingua inglese più popolare su Netflix) che Bridgerton (Bridgerton è la serie Netflix più vista dai suoi abbonati), come ha recentemente affermato anche il co-CEO della piattaforma Ted Sarandos.

Ma in molti si staranno forse chiedendo... Come è stato scelto il titolo della serie?

Ovviamente, per chi ha già visto o letto qualcosa sulla serie, saprà già che questo deriva dal "gioco del calamaro" di cui si parla proprio nella scena iniziale dello show, ma è il capo di Netflix Global TV Bela Bajaria ha affermato che dietro la decisione di utilizzare questo titolo c'è stata "sicuramente una conversazione".

"Il team Netflix in Corea ha discusso a lungo del titolo, ma quando hanno visto la serie, hanno detto 'Questo è ciò che è. È interessante, e un po' strano, ma davvero memorabile'" ha spiegato "Così hanno optato per questo e hanno deciso di scommetterci su. E adesso non riesco a immaginare nessun altro titolo per la serie".